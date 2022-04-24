Мнения: После смерти всегда наступает жизнь

Сегодня мы отмечаем самый светлый и радостный праздник русского православия – Воскресение Христово. Пасха – особый день для России. Можно сказать, что для нас это куда больше, чем просто религиозный праздник.

Сегодня мы отмечаем самый светлый и радостный праздник русского православия – Воскресение Христово. Пасха – особый день для России. Можно сказать, что для нас это куда больше, чем просто религиозный праздник.

Кстати, социология это подтверждает. На днях ФОМ опубликовал опрос на эту тему. Согласно ему, православными себя назвали 63 процента граждан России. А вот значимой для себя Пасху среди всех респондентов назвали 73 процента. Причем среди православных таковых вовсе не 100 процентов, а 89. Получается, что для не такой уж маленькой части представителей других конфессий и атеистов Пасха является важным событием.

Думаю, что личный опыт большинства также подтверждает это наблюдение. Даже в советские времена Пасху продолжали праздновать массово, включая абсолютно нерелигиозных людей. В церковь, конечно, ходили немногие, но яйца красили, а в магазинах в этот сезон появлялся «Кекс весенний» характерной «куличной» формы. Советская власть, в целом неодобрительно относившаяся в религиозности, понимала, что этот праздник занимает особое место в жизни и душе нашего народа.

Что характерно, у Рождества столь мощной традиции празднования в РФ нет. Часто это объясняют тем, что католичество и в целом западное христианство – христианство Рождества, а православие – христианство Пасхи. То есть для Запада важнее пришествие в мир Сына Божьего, а для нас – его Воскресение. Соответственно, мол, Пасха пустила более глубокие корни в русскую жизнь в силу фактора Русской Православной Церкви. Однако представляется, что дело обстоит прямо противоположным образом. Это не Пасха оказалась внедрена в отечественную жизнь благодаря усилиям РПЦ, а наоборот – для русского православия Пасха оказалась столь важна, поскольку она всем своим существом вросла глубоко в наш народ.

Такая популярность и значимость праздника, конечно, не в красочности пасхальных обрядов и не во вкусности пасхальной еды. Дело в том, что Пасха воплощает в себе невероятно важный для нашей страны сюжет, находящий отклик в душе, наверное, каждого русского (русского вне зависимости от разреза глаз, оттенка кожи и конфессиональной принадлежности). Этот праздник, а, вернее, событие, которое он символизирует – принесение себя в жертву ради других и победа над смертью – глубоко отзывается мировоззрению, менталитету и самой сути нашего народа.

История Иисуса Христа – это одновременно история и сына Божьего, и человека. Человека, который прожил свою земную жизнь, испытывая те же чувства и переживания, которые знакомы каждому из нас. Он радовался и страдал, делал то, во что верил, справлялся с вызовами, которые бросала ему жизнь, и шел своим путем.

Христос служит примером, на который может равняться не только христианин, но и любой человек – даже в самые трудные и мрачные моменты своей жизни. Вот только зачастую это легче сказать, нежели воплотить в реальность. Особенно если мы обращаемся к самым последним дням земной жизни Христа. И именно поэтому те события, апофеозом которых является Воскресение, находит столь глубокий отклик в России.

Христос отправился в Иерусалим, точно зная, какие страшные испытания его ждут – и страшась их. Неспроста в Гефсиманском саду он обратился к своему Отцу, моля, чтобы его миновала чаша сия. Но несмотря на момент слабости, он не уклонился от предначертанного, превратив его в добровольный выбор, в сознательное решение принести себя в жертву во имя спасения остальных. Именно эта неразрывная связь между самопожертвованием и победой над смертью так остро отзывается в нас. Само существование РФ является подтверждением и доказательством истинности этой метаморфозы не только на высшем, божественном, уровне, но и в той смертной жизни, которой мы живем.

В финале земной жизни Христа мы видим отражение двух важнейших принципов, на которых уже тысячу лет стоит наша страна. Первый принцип – «делай, что должно, и будь, что будет». Второй принцип – «смертью смерть поправ», отдать свою жизнь, чтобы жили другие. В эти дни Пасха возвращает наше общество к истокам, к самому важному, к своей сути. Мы чувствуем, что вошли в новый период суровых испытаний. Мы ощущаем, что над Россией, надо всеми нами, нависла экзистенциальная угроза. Вновь на кону выживание страны и народа. Будущее пугает многих. РФ вступила в противоборство с врагом, который, казалось бы, был окончательно побежден нашими предками много десятилетий назад.

В такие времена особенно важно помнить о самом главном, о том, благодаря чему РФ выстояла во всех смертельных испытаниях прошлого, о том, что позволило нашей стране, нашему народу, раз за разом возрождаться после самых страшных катастроф. Нам надо помнить, что за самой темной ночью всегда приходит новое утро и восходит солнце, а жизнь всегда торжествует над смертью – и все это происходит благодаря людям, которые жертвуют собой ради нашего общего спасения.

И именно об этом нам напоминает сегодняшний праздник. Христос Воскресе!

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