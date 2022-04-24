Швейцария отказала ФРГ в реэкспорте боеприпасов на Украину

Швейцария наложила вето на запросы властей Германии о реэкспорте на Украину боеприпасов, которые используются в немецких боевых машинах пехоты (БМП) типа Marder, сообщила швейцарская газета SonntagsZeitung.

По информации издания, для БМП типа Marder используются боеприпасы, произведенные в Швейцарии, однако Конфедерация ограничивает их реэкспорт в зоны конфликтов, передает РИА «Новости».

Представитель швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO) сообщил газете, что Германия направила два запроса о передаче боеприпасов Украине.

«На оба запроса Германии были даны отрицательные ответы со ссылкой на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законом «О военных материалах», – сказал представитель SECO.

Ранее издание Welt со ссылкой на источники и письмо от министерства обороны Украины пишет, что Германия отказалась поставлять Киеву 100 единиц БМП типа Marder в ответ на запрос Киева.

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