 

Швейцария отказала ФРГ в реэкспорте боеприпасов на Украину

24.04.2022, 12:15, Новости дня
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Швейцария наложила вето на запросы властей Германии о реэкспорте на Украину боеприпасов, которые используются в немецких боевых машинах пехоты (БМП) типа Marder, сообщила швейцарская газета SonntagsZeitung.

По информации издания, для БМП типа Marder используются боеприпасы, произведенные в Швейцарии, однако Конфедерация ограничивает их реэкспорт в зоны конфликтов, передает РИА «Новости». 

Представитель швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO) сообщил газете, что Германия направила два запроса о передаче боеприпасов Украине.

«На оба запроса Германии были даны отрицательные ответы со ссылкой на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законом «О военных материалах», – сказал представитель SECO.

Ранее издание Welt со ссылкой на источники и письмо от министерства обороны Украины пишет, что Германия отказалась поставлять Киеву 100 единиц БМП типа Marder в ответ на запрос Киева.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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