Иерусалим расплатился в рублях за схождение Благодатного огня

Храм Воскресения Христова в Иерусалиме оплатил в российских рублях схождение Благодатного огня, сообщили в “Газпроме”. Транзакция была проведена по схеме, предложенной Газпромбанком потребителям голубого топлива из недружественных стран. Для реализации платежа израильской стороне пришлось открыть в России валютный и рублёвый счета.

“Ни для кого не секрет, что “Газпром” активно участвует в различных социальных проектах как в России, так и за её пределами. Сотрудники компании очень религиозны, и по возможности посещают Иерусалим и другие святые места. Мы рады, что именно Иерусалим заложил прекрасную традицию оплаты газа в российских рублях, тем самым, там подали пример всем европейцам”, – заявил глава “Газпрома”.

Патриарх Иерусалимский Феофил назвал чудом схождение Благодатного огня и оплату его в рублях.

“Оплата в национальной валюте – это своего рода напутствие всем христианам и правительствам государств. Если это помогает людям жить и вести экономическую деятельность, значит Всевышний не возражает”, – заключил он.

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