Главные результаты двух месяцев военной спецоперации на Украине

24 февраля этого

года Россия начала специальную военную операцию в незалежной. На днях Владимир

Путин напомнил о ее причинах, дескать, восемь лет Донбасс находится под

бомбежками украинской армии, и именно страдания жителей ДНР и ЛНР заставили

Москву применить силу.

“Мы будем

действовать последовательно и добьемся того, чтобы жизнь в Донбассе

нормализовалась”, — сказал президент.

До этого он

оценил ход спецоперации, отметив, что все идет по плану, а сроки завершения

будут зависеть от интенсивности боевых действий, которые длятся уже два месяца.

И вот чего

удалось добиться за это время.

Мариуполь пройден

Пожалуй,

самый важный, стратегический успех на текущий момент – это взятие под контроль

крупного промышленного города Мариуполь, который также считается основным

транспортным узлом на Азовском море. По словам

министра обороны России Сергея Шойгу, остатки сил противника, среди которых

националисты и иностранные наемники, заблокированы на промзоне завода

«Азовсталь». Загнать их в угол оказалось задачей не из легких. Годами

населенный пункт превращали в непреступную крепость, стягивая туда огромное

количество артиллерии и военной техники. Но больше всего осложнял ход операции

т.н. живой щит – тысячи местных жителей, которыми прикрывались азовцы.

Несмотря на то, что

для зачистки территории «Азовстали» требуется всего лишь несколько дней,

Владимир Путин решил штурм отменить во избежание дополнительных жертв.

“Это успех.

Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска. Представьте,

пожалуйста, предложения по награждению отличившихся наших воинов к

государственным наградам”, – сказал президент.

Крым рядом

Еще одним важным достижением

стало взятие под контроль автомобильной дороги от Крыма до Мариуполя. По словам

вице-премьера крымского правительства Мурадова, сухопутный коридор свяжет

полуостров с металлургическим центром Приазовья и промышленным регионом

Донбасса. По сути автомагистраль стала еще одной дорогой жизни, по которой

населению освобожденных районов ДНР доставляется гуманитарная помощь.

Буквально

в первые дни спецоперации был разблокирован Северо-Крымский канал. В минобороны России сообщили, что

дамбу, восемь лет перекрывавшую подачу воды в Крым, наконец взорвали. И с 3 марта

канал начал заполняться днепровской водой.

Никакого вам моря

1 марта представитель Минобороны России Игорь

Конашенков доложил, что ВСУ полностью

заблокированы от выхода в Азовское море. По его словам, передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на

административную границу Донецкой области, где соединились с воинскими частями

ВС РФ. Азовское море под контролем, и это несомненно важнейшее достижение

российской армии.

Идем на юг

Сухопутный путь

в Крым стал возможен благодаря освобождению части Южной Украины. Запорожская

ГЭС — крупнейшая в Европе — работает без перебоев. В Херсоне и Мелитополе

полностью восстановлена мирная жизнь, и снабжение, начали работать временные

администрации. Запорожская, Херсонская и Николаевская области не входят в

территорию ЛДНР, поэтому их дальнейшая судьба, вероятнее всего, будет решаться

их населением на референдумах. Предлагается, например, возродить Таврическую

губернию или создать Крымскую область.

А что говорят люди

По данным свежего опроса ВЦИОМ, решение президента начать

спецоперации на Украине одобряют 74% граждан. О своем доверии Российской армии

сообщили 89% опрошенных.

Кроме того, 88% россиян

считают,

что на Украине есть нацистские организации. 76% граждан уверены, что эти

организации угрожают России. При этом 45% опрошенных в качестве одного из

результатов спецоперации видят суд над нацистами за совершенные ими военные

преступления.

Помимо этого в

соцсетях обсуждают участие в спецоперации добровольческих формирований, в

частности, можно наблюдать беспрецедентный интерес к «ЧВК Вагнера». По

статистике запросов Яндекса, интерес к этой группе только с января вырос

примерно в 7 раз. По другим околовоенным запросам статистика тоже выросла, но

не так значительно (к примеру «армия России — в 3 раза).

Причем если раньше

у пользователей было много вопросов из серии: «что Россия забыла в Африке», то

действия «вагнеровцев» на Украине вопросов и нареканий практически не вызывают,

так как они работают на самых горячих направлениях и довольно успешно.

Так, писатель и

ополченец Владлен Татарский пишет: “Как сообщают

знакомые с передовой, наши взяли здание городской администрации Попасной.

«Музыка» проломила оборону врага”.

Об успехах в ЛНР сообщает и эксперт центра

военно-политической журналистики Борис Рожин: “Гауляйтер оккупированных

территорий Луганской Народной Республики заявили, что ВСУ контролируют примерно

половину Попасной. Другая половина находится под контролем армии ЛНР, а также

помогающих ей чеченского спецназа и российской ЧВК”.

А вот что пишет популярный

тг-канал “Ридовка”:

“Хорошие новости

пришли сегодня из Попасной. Сообщается что российские военные заняли здание администрации в городе. Попасная

— стратегически важная точка на западе ЛНР. ВСУ превратили город в сплошной

укрепрайон, оборудовав многочисленные огневые позиции в частном секторе, и

фактически взяв в заложники несколько тысяч мирных граждан. Бои за город идут

уже давно, но только недавно там начали оборону продавливать, и вот уже дошли

до центра города. Говорят, что помимо российских войск и армии Луганской

народной милиции, тут на передке работают “музыканты” ЧВК “Вагнер”.

Итого

Первый этап спецоперации России на Украине пройден,

военные эксперты оценивают его как крайне плодотворный. Но все же главные

достижения впереди. На днях начался второй этап, и по словам замкомандующего войсками

Центрального военного округа генерал-майора Рустама Миннекаева, задача армии –

установить полный контроль над республиками Донбасса в границах соответствующих

областей и Южной Украиной.