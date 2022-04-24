 

Мнение: Пасхальная стабильность

24.04.2022, 11:35, Разное
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Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя и поздравил россиян с Пасхой. Отметил «…созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сбережение наших богатейших исторических, культурных, духовных традиций, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения» (отсюда).

А вот год назадв Пасху, президент отмечал «плодотворную, востребованную деятельность Русской православной церкви, иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога» (отсюда).

Сегодня, когда Россия проводит на Украине спецоперацию, использование слова «мир», видимо, неприлично….

Нынче на пасхальной службе Владимир Путин был с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Как и год назад. В 2021 году президента тоже сопровождал мэр столицы.

Не то что в 2015-2018 года, когда с ними был еще и Дмитрий Медеведев, который откровенно портил фотографии тем, что приезжал на пасхальную службу  с супругой.

К слову, на всех фотографиях,  что в 2015-2018 годах, что в 2021, как и сегодня, у Путина стабильно красный галстук. Правда, нынче он багровокрасный.

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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