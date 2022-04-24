Мнение: О применении оружия «главного калибра»… Неужели победа?



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Этого с надеждой ждали в России. Со страхом — в или на Украине. С тревогой — во всём остальном мире. Включая и «главного противника». И вот…

Главная неопределённость, она же и проблема заключалась даже не в том, применит или нет. Тут ни тени сомнений не было, а в последнее время возникло даже понимание, что это случится скорее раньше, чем позже. Главная непонятка заключалась в том, что же делать дальше. Ибо ни один из вариантов ответа «цивилизованный» мир не устраивал.

И вот вопрос встал ребром…

#Россия всё же ввела в бой своё «главное оружие» — энергетику.

По данным американского The Wall Street Journal, в апреле #Россия, несмотря на санкции, нарастила поставки нефти танкерами в Европу до 1,6 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,3 млн баррелей в сутки в марте. Об этом свидетельствуют данные сервиса TankerTrackers, на которые ссылается издание. И, по его мнению, некоторые признаки свидетельствуют о том, что в поставках используются схемы обхода санкций. Теперь #нефть из российских портов всё чаще направляется танкерами с пометкой «пункт назначения неизвестен», пишет WSJ. Доля таких поставок в апреле составила 40%. С начала месяца таким способом были отгружены более 11 млн баррелей — больше, чем в какую-либо конкретную страну.

На самом деле по другому и быть не могло. Страны Западной Европы нуждаются в сырой нефти по приемлемым ценам, чтобы не допустить дальнейшего роста цен на топливо.

Схема продаж теперь следующая: танкер загружается без указания пункта конечного назначения, выходит из порта, перегружает в открытом море нефть на более крупный танкер, где она смешивается, тем самым прекращая быть российской. Это старая практика, которая позволяет экспортировать из стран, на которые распространяются #санкции, таких как Иран и Венесуэла. Появились новые сорта нефтепродуктов, получившие название «латвийская смесь» и «туркменская смесь», — на практике это означает, что данные смеси содержат значительное количество российской нефти. Так обходится запрет для танкеров, связанных с Россией, заходить в порты Евросоюза.

При этом из всех западных стран полностью от российской нефти отказались только #США. Но их объём потребления не превышал нескольких тысяч баррелей в день из примерно 4,5 млн баррелей среднесуточного российского нефтяного экспорта. Страны Балтии, на словах отказавшиеся от нефти и нефтепродуктов из РФ, на деле импортируют ту самую «смесь». Возможно, к концу года от импорта российской нефти откажется Великобритания: её доля в энергобалансе Соединённого Королевства не превышает 8%. Хотя и тут возможна покупка «смесей».

Для #ЕС введение нефтяного эмбарго в отношении России подобно самострелу в жизненно важный орган. «Полные #санкции Европейского союза в отношении российской нефти — это всё равно, как заявить, что завтра вы сократите свою зарплату на 40% и вам нужно продолжать жить, как будто ничего не произошло, — сказал WSJ Джованни Стауново, аналитик по сырьевым товарам в UBS Group AG. — А пока на рынке действуют огромные скидки на российскую нефть, некоторым эта ситуация кажется очень привлекательной».

Из-за санкций российский сорт нефти Urals, стоит на более чем 30 долл. дешевле чем Brent. И так получается, что если нефть со скидкой не купишь ты, то её купит твой конкурент. При этом, основная часть российской нефти по-прежнему идёт в Европу официально, с чётким указанием пункта назначения. И что ещё интереснее, закупки у России растут. Объём поставок, направляющихся в Румынию, Эстонию, Грецию и Болгарию, в этом месяце увеличился более чем вдвое по сравнению со средними показателями марта. Объёмы также значительно выросли для Нидерландов и Финляндии. А ведь ещё совсем недавно были предсказания, что «поставки российской нефти и нефтепродуктов c апреля сократятся на 3 млн баррелей в сутки». Пока этого не произошло…

Технически, это может отражать желание «нефтезависимых» стран ЕС создать дополнительные резервы топлива на случай, если Брюссель всё же запретит нефтяной импорт из РФ. Но пока с этим есть острая неопределённость. Более того, уже и Вашингтон призывает своих европейских партнёров «не спешить» с нефтяными санкциями. По данным Bloomberg, США опасаются, что эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС приведет к резкому росту цен и… увеличению доходов России от поставок. Можно допустить, что Белый дом также беспокоит рост ценников на американских автозаправках: это было бы совсем не с руки в канун очередных выборов в Палату представителей, которые состоятся 8 ноября 2022 года. В администрации 46-го президента США опасаются, что из-за повышения цен однопартийцы Джо Байдена могут утратить парламентское большинство.

Есть вероятность, что на некоторое время Россия получит «передышку» в санкционном давлении, либо новые ограничительные меры сведутся к расширениям персональных списков и настройке контрольных механизмов. По уму, эту паузу можно было бы использовать для чего-то более конструктивного, чем попытки склонить чашу весов в свою сторону силой оружия. Но когда же это в Кремле действовали по уму?

И значит, даже небольшой и временный эффект от «главного оружия» вскоре будет бездарно потерян?

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