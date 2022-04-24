Пасха – Личное мнение

Для меня Пасха — главный праздник в году. Не сказать, что я — особенно воцерковлённый человек, но говорю, что чувствую.

У каждого человека — свои отношения с Б-гом. Каждый считает, что Б-г — с ним, и это действительно так.



Фото: Соцсети

И по вере нашей нам и воздастся.

Для меня Пасха — это не куличи, не крашеные яйца и не застолья. Соревноваться у кого пасхальный стол краше или пилить фотографии, на которых я накрашенная, но в платочке, стою в храме, смиренно опустив очи долу, тоже совершенно не моя тема.

Сегодня я, как и всегда на Пасху, тихонько помолюсь и за ближних, и за дальних. За вас — тех, кого знаю, и тех, кто читает меня ежедневно молча.

https://t.me/lenamiro/11393

Чтобы в душе вашей нашлось место вере. Чтобы были здоровы — и вы сами, и ваши близкие. Чтобы прощали, чтобы любили друг друга, как я люблю вас. Чтобы беда обошла ваш дом стороной.

Так и будет.

Христос воскресе.

—