Пасха – Личное мнение
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Для меня Пасха — главный праздник в году. Не сказать, что я — особенно воцерковлённый человек, но говорю, что чувствую.
У каждого человека — свои отношения с Б-гом. Каждый считает, что Б-г — с ним, и это действительно так.
Фото: Соцсети
И по вере нашей нам и воздастся.
Для меня Пасха — это не куличи, не крашеные яйца и не застолья. Соревноваться у кого пасхальный стол краше или пилить фотографии, на которых я накрашенная, но в платочке, стою в храме, смиренно опустив очи долу, тоже совершенно не моя тема.
Сегодня я, как и всегда на Пасху, тихонько помолюсь и за ближних, и за дальних. За вас — тех, кого знаю, и тех, кто читает меня ежедневно молча.
https://t.me/lenamiro/11393
Чтобы в душе вашей нашлось место вере. Чтобы были здоровы — и вы сами, и ваши близкие. Чтобы прощали, чтобы любили друг друга, как я люблю вас. Чтобы беда обошла ваш дом стороной.
Так и будет.
Христос воскресе.
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Источник: Лена Миро
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