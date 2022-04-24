Мнение: “Вспышка”

Без особого энтузиазма в СМИ прошла серия сообщений об очередной вспышке лихорадки Эбола в Конго. Вспышки, правда, пока тоже не наблюдается — есть единичная смерть человека, которому и диагностировали это заболевание. Но фантомные боли двухлетней «пандемии» коронавируса никуда не делись, поэтому на всякий случай информация озвучена.

Нюанс в том, что в мире есть много разных заболеваний, которые за пределами конкретного региона практически не встречаются и ограничиваются в своем распространении именно регионом происхождения. А потому лихорадки Эбола и Марбург, перуанская бородавка, сонная болезнь и прочая экзотика опасны «там», но практически неспособны устроить апокалипсис «здесь», так как жёстко встроены в местный биоценоз и без него не могут вызвать не то что пандемию или эпидемию, но даже локальную вспышку заболевания.

В свое время Обама стращал именно лихорадкой Эбола, называя ее одной из трех глобальных угроз, но, скорее, это была такая «пристрелка» перед событиями 20-21 года, проверка уровня тревожности и готовности системы ВОЗ к глобальному террору. Учения прошли успешно, ВОЗ в очередной раз доказала тогда, что способна высосать из пальца любую несуществующую угрозу, и ее спустили с цепи в конце 19 года.

Собственно, события 20-21 года продемонстрировали самым предметным образом, что сознательная деятельность по истреблению огромного числа людей на порядки опаснее любого заболевания. Убитое здравоохранение и алчность фармацевтов и коррумпированных чиновников плюс политические задачи, которые ставят маньяки, бредящие мировыми трансформациями — это угроза, которую не переплюнет никакая смертельная болячка.

—