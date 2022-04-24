 

Газпром заявил о штатной подаче газа для транзита через Украину

24.04.2022, 10:50, Новости дня
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Газпром поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объеме 51,7 млн кубометров на 24 апреля, сообщила компания.

«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 51,7 млн кубических метров на 24 апреля», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Напомним, согласно контракту, Газпром должен через Украину по транзиту на 2022 год 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что газотранспортная система (ГТС) Украины загружена полностью по российским контрактам на поставку газа в Европу. Газпром продолжает в штатном порядке подавать российский газ для транзита в Европу через Украину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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