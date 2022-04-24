СМИ: В Бельгии из-за санкций против РФ застряли тысячи люксовых автомобилей
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Порядка восьми тысяч автомобилей премиум-класса, которые предназначались для отправки в Россию, застряли в портовом городе Зебрюгге в Бельгии из-за западных санкций, сообщила Wall Street Journal.
Машины были доставлены из Азии в начале апреля. Среди автомобилей – последние модели Cadillac, Mercedes и Lexus, передает РИА «Новости».
«Автомобили попали под запрет на экспорт предметов роскоши, но здесь также застрял целый ряд других товаров, подпадающих под различные санкции», – приводит издание слова директора автомобильного терминала порта Марка Адриансенса.
По его словам, автомобили, скорее всего, долго не будут никуда перевозить и в конечном счете их продадут на другие рынки.
15 марта ЕС объявил о новых санкциях в отношении России. В Еврокомиссии заявили, что в Россию запрещено поставлять стальную продукцию, предметы роскоши, автомобили премиум-класса и ювелирные изделия.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет