 

СМИ: В Бельгии из-за санкций против РФ застряли тысячи люксовых автомобилей

24.04.2022, 10:50, Новости дня
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Порядка восьми тысяч автомобилей премиум-класса, которые предназначались для отправки в Россию, застряли в портовом городе Зебрюгге в Бельгии из-за западных санкций, сообщила Wall Street Journal.

Машины были доставлены из Азии в начале апреля. Среди автомобилей – последние модели Cadillac, Mercedes и Lexus, передает РИА «Новости».

«Автомобили попали под запрет на экспорт предметов роскоши, но здесь также застрял целый ряд других товаров, подпадающих под различные санкции», – приводит издание слова директора автомобильного терминала порта Марка Адриансенса.

По его словам, автомобили, скорее всего, долго не будут никуда перевозить и в конечном счете их продадут на другие рынки.

15 марта ЕС объявил о новых санкциях в отношении России. В Еврокомиссии заявили, что в Россию запрещено поставлять стальную продукцию, предметы роскоши, автомобили премиум-класса и ювелирные изделия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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