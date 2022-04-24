Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху, отметив, что этот праздник объединяет людей вокруг высоких нравственных идеалов, сообщила пресс-служба Кремля.

«Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

Также глава государства отметил созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сбережение «наших богатейших исторических, культурных, духовных традиций, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения».

Кроме того, Путин добавил, что самого искреннего признания заслуживает социальная, благотворительная деятельность христианских религиозных организаций и их стремление оказывать действенную помощь тем, кто в сложное время нуждается в заботе и поддержке.

В воскресенье глава российского государства Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя в Москве, где традиционно встречает праздник Светлой Пасхи.

Напомним, в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве проходит богослужение по случаю праздника Воскресения Христова.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин на Пасху традиционно посетит храм. В 2020 году президент не посещал праздничную службу, тогда в большинстве регионов РФ пасхальные богослужения в храмах РПЦ по требованию санитарных властей проходили без участия прихожан.

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