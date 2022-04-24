Во Франции стартовал второй тур выборов президента

Во Франции начался второй и заключительный тур выборов президента страны, в котором действующий лидер Эммануэль Макрон противостоит возглавляющей крайне правую партию «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Избирательные участки на территории страны открылись в 08.00 (09.00 мск). Они будут работать в течение десяти часов – до 19.00, однако в таких крупных городах, как Париж, Лион, Тулуза и Бордо, закроются на час позже, передает РИА «Новости».

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – 23,15%.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменилось отношение Ле Пен к РФ со времени прошлых выборов во Франции и чего ждет РФ от будущего хозяина Елисейского дворца.

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