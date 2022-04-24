 

Коронавирус и украинский кризис нарушают цепочки поставок по всему миру

24.04.2022, 9:15, Разное
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Из-за локдауна в Шанхае сотням судов, транспортирующих грузы в контейнерах, приходится подолгу ждать обслуживания. В результате нарушаются цепочки поставок по всему миру, пишет немецкий телеканал Das Erste. Порт Гамбурга уже сейчас работает на пределе возможностей: на фоне коронавирусного и украинского хаоса множество контейнеров задерживаются на суше, не оставляя места для новых поступлений. Когда локдаун в Шанхае снимут, ситуация в немецком порту только усугубится.

Задерживающееся из-за локдауна в китайском городе-миллионнике Шанхае обслуживание судов, перевозящих транспортировочные контейнеры, нарушает цепочки поставок по всему миру. Стратегия Пекина по «нулевому ковиду» парализует работу портов с тяжёлыми последствиями для мировой экономики. Об этом заявил председатель немецкого федерального объединения оптовой и внешней торговли, а также услуг Яндура в интервью медиахолдингу Funke. Институт мировой экономики IFW говорит о снижении контейнерных перевозок из Шанхая на 30 процентов с начала апреля.

Крупнейший порт в мире буксует: Шанхай сейчас находится в локдауне, а снаружи, на море, ждут обслуживания 300 грузовых судов. На этой схеме они отмечены зелёными точками. Пандемия смешала привычный ход дел в китайской метрополии, но когда-нибудь товары отправятся в путь, в Европу.

ЯН НИННЕМАНН, эксперт из Гамбургской школы управления бизнесом: Это продлится примерно 30—40 дней, после чего все процессы в Шанхае снова пойдут своим чередом. Тогда у нас получится большая волна здесь, и тогда та ситуация, которую мы наблюдаем сегодня, обострится ещё более существенно.

Между тем, ситуация в порту Гамбурга уже критическая. Многие суда прибывают не по расписанию. Причина в том, что слишком много остающихся на суше в коронавирусном и украинском хаосе контейнеров блокируют место для новых.

ЯН НИННЕМАНН: Порт Гамбурга работает на пределе возможностей. Уже нет свободных мест для контейнеров.

Поэтому грузовым судам приходится ждать и в Северном море. Здесь на схеме не так много зелёных точек, как возле порта Шанхая, но и здесь уже возникают промедления.

ЯН НИННЕМАНН: Суда с контейнерами, которые должны прибывать в порт Гамбурга, серьёзно опаздывают. Пунктуальность линейных судоходных предприятий сейчас ниже 50 процентов. Как следствие, это сказывается на процессе работы на терминалах.

Прерывающиеся торговые потоки приводят к удорожанию транспортируемых товаров, а это подстёгивает инфляцию. Федеральный банк в своём новом месячном отчёте предостерегает о рецессии в случае эмбарго на энергетику из России. Экономический кризис становится всё более вероятным — в Германии и по всему миру.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2022 года.



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