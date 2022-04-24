 

Глава ассоциации немецких торгово-промышленных палат – эмбарго на российский газ станет катастрофой для ФРГ

24.04.2022, 9:15, Разное
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Эмбарго на поставки российского газа не только оставит немецкие дома без отопления, но и приведёт к остановке множества заводов и параличу немецкой экономики, заявил глава ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен в интервью Deutschlandfunk. Он также отметил, что немецкому бизнесу непросто покидать российский рынок, и выразил надежду на нормализацию российско-немецких отношений в будущем.


AP

Украинский кризис спровоцирует рост цен не только на энергетику и ресурсы, но и на любые другие товары, рассказал глава ассоциации немецких торговых и промышленных палат (DIHK) Мартин Ванслебен в своём интервью для Deutschlandfunk. По словам Ванслебена, причина заключается в ущербе, нанесённом глобальным цепочкам поставок.

Ванслебен отверг идею эмбарго на поставки российского газа: по его мнению, такой шаг сделает Германию экономически недееспособной и никак не поможет Украине. Он напомнил, что газ используется не только для отопления домов, но и для функционирования крупных химических заводов, чья остановка может привести к параличу всей немецкой экономики. «В нынешней ситуации эмбарго на газ стало бы катастрофой», — заявил Ванслебен, также подчеркнув, что экономические последствия эмбарго станут куда серьёзнее последствий пандемии.

Говоря о связях с Россией, Ванслебен заявил, что российско-немецкие отношения понесли значительный ущерб. Вместе с тем, он выразил надежду на то, что отношения РФ и Германии смогут в будущем снова нормализоваться. Глава DIHK отметил, что ряд немецких компаний очень плотно интегрированы в российский рынок — в том числе в таких важных областях, как здравоохранение. Ванслебен подчеркнул, что закрыть бизнес и просто уйти с рынка крайне трудно: более того, такой шаг может создать для предприятий дополнительные трудности с партнёрами из тех стран, что солидаризируются с Россией.



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