Видео дня: калининградская выдра грациозно плещется в ванне

На официальной странице Калининградского зоопарка во “ВКонтакте” появилось милейшее видео. На кадрах – взрослая выдра по кличке Марека, плещущаяся в небольшой ванне. Животное совершает изящные и грациозные движения, развлекаясь с мячиками. 40-секундное видео действительно поднимает настроение.

По словам сотрудников зоопарка, пара выдр в настоящий момент живет в одном из вольеров Дома старых медведей. Хищники вернутся домой – в свой вольер, когда специалисты закончат расширять бассейн, где животные смогут свободно нырять и плескаться. Кроме того, для выдр уже соорудили целую систему тоннелей, которую они обычно роют сами.