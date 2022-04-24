 

Видео дня: калининградская выдра грациозно плещется в ванне

24.04.2022, 9:02, Разное
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На официальной странице Калининградского зоопарка во “ВКонтакте” появилось милейшее видео. На кадрах – взрослая выдра по кличке Марека, плещущаяся в небольшой ванне. Животное совершает изящные и грациозные движения, развлекаясь с мячиками. 40-секундное видео действительно поднимает настроение.

По словам сотрудников зоопарка, пара выдр в настоящий момент живет в одном из вольеров Дома старых медведей. Хищники вернутся домой – в свой вольер, когда специалисты закончат расширять бассейн, где животные смогут свободно нырять и плескаться. Кроме того, для выдр уже соорудили целую систему тоннелей, которую они обычно роют сами.



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