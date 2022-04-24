В рамках санкций: в Рanasonic объяснили, почему их умные унитазы бьют током россиян
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Генеральный директор компании Рanasonic Тацуши Канако опроверг появившуюся в Сети информацию о неисправности партии умной сантехники, поставленной в Россию.
По его словам, унитазы бьют током россиян в рамках санкций, введённых правительством Японии за проведение специальной военной операции на Украине.
– Прошу не беспокоиться, умные унитазы Рanasonic работают по программе, никаких сбоев нет. Российских пользователей бьёт током исключительно в рамках санкций. Они должны задуматься над тем, почему так происходит и повлиять на политические процессы в стране. Когда ситуация стабилизируется, мы обязательно отменим наказание током для россиян, – заявил Канако.
Топ-менеджер добавил, что в ближайшее время российские граждане могут столкнуться и с другими проблемами при использовании бытовой техники Рanasonic. Холодильники могут на время менять температурный режим и портить продукты, СВЧ-печи работать на половину мощности, телевизоры и мониторы работать в чёрно-белом режиме или без звука.
Кроме того, в Рanasonic пообещали внимательно отслеживать перепродажу россиянам продукции компании с территории соседних государств, в частности, Казахстана.
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