 

В главном храме Минобороны испекли пасхальный кулич в виде комплекса «Кинжал»

24.04.2022, 8:51, Разное
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Главный капеллан Минобороны протоиерей Оттоний (Кац) рассказал о приготовлениях к пасхальным торжествам, которые пройдут в воскресенье в парке «Патриот».

После праздничной службы прихожане смогут поучаствовать в форуме «Сверхзвуковое православие в XXI веке» и отведать кусочек пасхального кулича, испечённого в форме ракетного комплекса «Кинжал».

Этот кулич имеет все шансы войти в Книгу рекордов Гиннесса, рассказал протоиерей Оттоний. Его длина составляет 9,5 метров, толщина – до 4 метров. Для освящения кулича впервые в истории была использована авиация: печь, в которой его испекли, облили святой водой с борта санитарного вертолёта МЧС России.

Сразу послед окончания пасхальной службы и одновременно с началом лекций о сверхзвуковых способах доставки православия, доступных российским ВВС, кулич будет выставлен в сквере парке «Патриот», где любой желающий сможет отведать немного пасхального чуда.

– Современное православие, как и российская армия, развивается очень динамично. Мы не забываем традиции, но смотрим в будущее, а не только в прошлое. Как и сам комплекс «Кинжал», наш кулич – чудо современной инженерии. Тесто для него перемешивали в центрифуге, которую раньше использовали для обогащения урана, на скорости свыше 4,5 махов. На освящение ушло 10 тонн святой воды, которую разбрызгивали в виде нанопыли из пульверизаторов. А состав некоторых красителей имеет категорию «Совершенно секретно», из-за чего выносить куски кулича за территорию парка «Патриот» категорически не благословляется, – рассказал священнослужитель.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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