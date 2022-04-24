 

В Аргентине назвали санкции против РФ непродуктивными для мира

24.04.2022, 8:45, Новости дня
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Распространение санкций – непродуктивная мера, так как мир – это диалог и дипломатические переговоры, к чему и призывает вернуться Аргентина, сообщил министр иностранных дел страны Сантьяго Кафьеро.

«Аргентина сегодня не имеет нормативно-правовой базы для введения односторонних санкций. На самом деле существует закон, который препятствует этому. То, что Аргентина предлагает – это возвращение к диалогу, мирное урегулирование ситуации. Мы, честно говоря, не верим, что введение санкций или блокировок будет продуктивным», – цитирует РИА «Новости» министра.

Он пояснил, что сегодня в Аргентине нет нормативно-правовой базы для введения односторонних санкций. «На самом деле есть закон, который запрещает это», – сказал министр.

Кафьеро так прокомментировал позицию, которую заняла страна при голосовании в Организации американских государств (ОАГ) за лишение РФ статуса наблюдателя. Тогда восемь стран, среди которых Аргентина, Бразилия и Мексика, воздержались от голосования по резолюции.

Ранее Кафьеро заявил, что власти Аргентины призвали к миру все стороны конфликта на Украине, считая, что санкции не будут этому способствовать.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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