 

Стало известно о «кошмарном» выходе Shell из проекта «Сахалин-2»

24.04.2022, 8:45, Новости дня
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Британская нефтегазовая компания Shell начала процесс «кошмарного» выхода из российского энергетического проекта «Сахалин-2», сообщла газета Financial Times.

Отмечается, что Shell ведет переговоры о продаже 27,5% доли в месторождении. Причем этот процесс стал для компании «болезненным», передает агентство «Прайм».

По информации издания, Shell пытается компенсировать хотя бы часть из 5 млрд долларов, которые она теряет из-за закрытия бизнеса в России. Ее активы готовы купить китайские CNPC, Sinopec и Cnooc.

Ранее СМИ сообщали, что Shell ввела новое определение для нефти и нефтепродуктов российского происхождения, чтобы сократить связанные с их приобретением репутационные издержки и продолжать покупать их. 

Напомним, Shell объявила о планах отказаться от российской нефти и газа; в качестве первого шага прекратит все спотовые закупки российской нефти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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