 

Священник предостерег от «праздника живота» на Пасху

24.04.2022, 8:45, Новости дня
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Глава учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Максим Козлов призвал верующих не устраивать на Пасху праздник живота, а начать разговение с освященных пасхи и куличей, постепенно прибавляя другую еду.

«Безусловно, важно не превратить пасхальное разговение, которое, конечно же, будет, в праздник живота. Мы все же празднуем Христа Воскресшего, а не возможность объесться и упиться», – подчеркнул священник в беседе с РИА «Новости».

Как отметил протоиерей, празднование Пасхи – это время «обильной и вкусной» пищи, но начинать его стоит с освященных в предпасхальные дни пасхи, кулича и яиц, «постепенно прибавляя в количестве и разнообразии еды».

«По опыту могу сказать, что перебирать с жирной мясной пищей опасно в первые дни. Это и на здоровье может не очень хорошо сказаться, и ясности сознания не добавит», – заключил Козлов.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что употребление яиц в больших количествах, особенно после длительного поста перед Пасхой, может привести к обострению панкреатита и желчекаменной болезни.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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