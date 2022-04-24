Священник предостерег от «праздника живота» на Пасху

Глава учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Максим Козлов призвал верующих не устраивать на Пасху праздник живота, а начать разговение с освященных пасхи и куличей, постепенно прибавляя другую еду.

«Безусловно, важно не превратить пасхальное разговение, которое, конечно же, будет, в праздник живота. Мы все же празднуем Христа Воскресшего, а не возможность объесться и упиться», – подчеркнул священник в беседе с РИА «Новости».

Как отметил протоиерей, празднование Пасхи – это время «обильной и вкусной» пищи, но начинать его стоит с освященных в предпасхальные дни пасхи, кулича и яиц, «постепенно прибавляя в количестве и разнообразии еды».

«По опыту могу сказать, что перебирать с жирной мясной пищей опасно в первые дни. Это и на здоровье может не очень хорошо сказаться, и ясности сознания не добавит», – заключил Козлов.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что употребление яиц в больших количествах, особенно после длительного поста перед Пасхой, может привести к обострению панкреатита и желчекаменной болезни.

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