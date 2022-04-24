Самой популярной программой в российском Google Play стал бот, блокирующий сообщения “Христос воскрес” в мессенджерах

В связи с наступлением пасхальных праздников самой популярной программой в российском сегменте Google Play стал бот “Спасибо, мне уже доложили”, который умеет автоматически отвечать на сообщения “Христос воскрес” и религиозные картинки.

Он также умеет моментально блокировать пасхальный спам, не уведомляя о нём владельца устройства.

Утилита поддерживает телефоны с Android от 7 до 10 версий, а также 11 и 12 версии при условии наличия root-доступа. После запуска она предлагает выбрать уровень отражения атак – “Тихий” (блокирует входящие сообщения, связанные с пасхой), “Стандарт” (отвечает на них “ОК” или другой фразой), “Активный” (отвечает ссылками на литературу, развенчивающую религиозные мифы) и “Александр Невзоров” (делает всё вышеперечисленное, блокирует контакт и отправляет номер в базы данных спамеров).

Программа не взимает плату за пользование, но показывает рекламу в процессе настройки. Также она позволяет задать отдельные правила для разных групп контактов. На данный момент поддерживаются мессенджеры Telegram, Whatsapp и Viber, SMS-сообщения (кроме телефонов Samsung) и некоторые корпоративные приложения.

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