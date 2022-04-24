Пасху встретили в самом большом храме разрушенного Мариуполя

Праздник Воскресения Христова отмечают в главном православном храме Мариуполя – храме Покрова Божией Матери, сообщают информационные агентства.

Храм Покрова Божией Матери – самый большой православный храм Мариуполя. Сейчас в нем «волонтеры собирают для сбора и раздачи местным жителям гуманитарной помощи», рассказала участница добровольного отряда, доставляющего гуманитарную помощь жителям Мариуполя.

Мэр города Константин Иващенко сообщал, что пасхальные богослужения пройдут «в четырех церквях Мариуполя» – «на левом и правом берегу». По его словам, богослужения в праздничный день проведут местные православные священники Московского патриархата, передает ТАСС.

Напомним, жители освобожденного от националистов Мариуполя начали возвращаться к повседневной жизни. Сообщалось, что в одной из школ возобновили занятия.

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