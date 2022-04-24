Великобритания собралась впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту

Британские власти собираются запустить добычу угля на новой шахте для снижения зависимости от российских энергоресурсов, это будет первое открытие новой угольной шахты за 30 лет, сообщили источники в Консервативной партии.

Источники Daily Telegraph заявили, что речь идет о шахте в городе Уайтхейвен в графстве Камбрия. Лондон считает, что она позволит обеспечить углем ключевые сталелитейные заводы страны в условиях санкций против России, передает ТАСС.

Местные власти разрешили строительство шахты еще в 2020 году, но проект столкнулся с критикой оппозиции и экоактивистов. В результате британский кабмин запустил проверку целесообразности проекта. Глава правительства Борис Джонсон на ноябрьской климатической конференции COP26 заявил, что не поддерживает строительство новых шахт. Daily Telegraph пишет, что ситуация на Украине могла заставить его пересмотреть позицию.

На шахте в Уайтхейвене хотят добывать коксующийся уголь. До недавнего времени 40% его импорта приходилось на Россию. Работающие в Великобритании подразделение индийской компании Tata Steel и фирма British Steel (принадлежит Jingye Group) объявили о переходе на поставки из Уэльса, США и Канады.

Как пишет издание, министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув примет решение по шахте в Уайтхейвене к 7 июля. Daily Telegraph предсказывает, что, если проект поддержат, последуют судебные тяжбы с защитниками окружающей среды.

Напомним, нергетический кризис и нехватка природного газа в Европе и Азии осенью 2021 года привели к росту потребления угля и росту цен. В 2021 году ЕС купил у РФ 48,7 млн тонн энергетического и коксующегося угля на 3,7 млрд долларов. В апреле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете импорта угля из РФ в рамках пятого пакета санкций ЕС. Заменить поставки угля из РФ Евросоюз попытается закупками топлива у куда более далеких экспортеров, что обойдется значительно дороже. Тем временем индусы скупают не только российскую нефть, но и российский уголь, на который Европа наложила эмбарго. Эксперты уверены, что Дели легко сможет поглотить европейские объемы угля из России.

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