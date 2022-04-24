 

Правящая коалиция Болгарии оказалась на грани распада из-за Украины

24.04.2022, 7:20, Новости дня
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Вопрос о поставках оружия Украине грозит распадом правящей коалиции в Болгарии, сообщают информационные агентства.

Bloomberg сообщает, что Болгария несмотря на активно звучащие в Европе призывы поставлять тяжелое вооружение на Украину, пока избегает такого шага. Болгарская социалистическая партия, которую считают пророссийской, заявила, что покинет коалицию, если София согласится на поставки оружия Украине. При этом правоцентристская партия «Демократическая Болгария» грозит выйти из коалиции, если поставок не будет, передает РИА «Новости».

Напомним, резко антироссийская политика премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова вызвала столь же беспрецедентно резкую реакцию болгарского общества.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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