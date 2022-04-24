 

Посол в Канаде попросил Трюдо повлиять на США

24.04.2022, 5:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский посол в Канаде Олег Степанов сообщил, что обратился к главе канадского правительства Джастину Трюдо с просьбой оказать влияние на США в связи с информацией о готовящейся Западом провокации на Украине.

Как сообщил Степанов, он «направил личные послания» Трюдо и главе МИД Канады Мелани Жоли, чтобы те «повлияли на администрацию США и не допустили этой трагедии». Также информация о готовящейся провокации с использованием оружия массового уничтожения передана представителям дипкорпуса в Оттаве, правительству Канады и СМИ. Степанов подчеркнул, что ответственность за провокацию будет полностью лежать на США, передает РИА «Новости».

Напомним, стало известно, что США готовят провокации, чтобы обвинить Россию в применении на Украине химического, биологического или тактического ядерного оружия. Как предупреждают в Минобороны, диверсии возможны на химических и биологических объектах Харькова и Киева или на Запорожской АЭС. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / В Суэцком канале скопилось более 320 судов

30.12 / Правительство Ирана решило выделить семьям жертв крушения самолета МАУ по $150 тыс.

29.06 / Коронавирус за сутки выявили у 45 киевлян

10.01 / В Харькове “заминировали” 11 торговых центров и супермаркетов – полиция

07.02 / Взрыв во французском Бордо. Под обломками здания нашли тело женщины, ее муж в больнице в тяжелом состоянии

12.04 / Названы условия допуска представителей СМИ на послание Путина

18.11 / Mainichi Shimbun надеется на «мир без ядерного оружия» при новом президенте США Байдене

24.07 / Россия заняла треть мирового рынка реактивных систем залпового огня

08.02 / Власти Дагестана рассказали о конфликте убитого в отделе полиции с росгвардейцами

25.06 / Компания TLC представила умные очки для смартфонов NxtWear G

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика