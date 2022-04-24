Посол в Канаде попросил Трюдо повлиять на США

Российский посол в Канаде Олег Степанов сообщил, что обратился к главе канадского правительства Джастину Трюдо с просьбой оказать влияние на США в связи с информацией о готовящейся Западом провокации на Украине.

Как сообщил Степанов, он «направил личные послания» Трюдо и главе МИД Канады Мелани Жоли, чтобы те «повлияли на администрацию США и не допустили этой трагедии». Также информация о готовящейся провокации с использованием оружия массового уничтожения передана представителям дипкорпуса в Оттаве, правительству Канады и СМИ. Степанов подчеркнул, что ответственность за провокацию будет полностью лежать на США, передает РИА «Новости».

Напомним, стало известно, что США готовят провокации, чтобы обвинить Россию в применении на Украине химического, биологического или тактического ядерного оружия. Как предупреждают в Минобороны, диверсии возможны на химических и биологических объектах Харькова и Киева или на Запорожской АЭС.

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