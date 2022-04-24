 

Американская Air Lease приготовилась списать оставшиеся в РФ самолеты

24.04.2022, 5:55, Новости дня
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Самолеты, которые остались в России, вероятно, придется списать, их стоимость оценивается в 802 млн долларов, сообщила американская лизинговая компания Air Lease.

Air Lease считает «маловероятной» возможность того, что сможет «восстановить владение над самолетами, которые не вернулись и остались в России». Компания собирается списать 21 самолет, которым владеет, и шесть воздушных судов из парка, которым управляет. При этом Air Lease планируется предъявить страховые требования, чтобы возместить потери. Значительных финансовых расходов в будущем компания не ждет, передает РИА «Новости».

Напомним, Европа не только запретила покупать европейские самолеты, но и потребовала вернуть те лайнеры, который находятся в аренде у лизинговых компаний. Сделать это надо было до 28 марта. Срок прошел, но иностранные лайнеры остаются в парке российских перевозчиков. Закрытое Европой небо для российских авиакомпаний и ответное закрытие неба Россией для европейских перевозчиков делают это технически невозможным.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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