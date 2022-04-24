 

В Раде прояснили ситуацию с мандатом Медведчука

24.04.2022, 5:55, Новости дня
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Без приговора суда Виктора Медведчука нельзя лишить статуса депутата Верховной рады, сообщил первый вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко.

Корниенко заявил, что у Рады «нет конституционных оснований забирать мандат, если человек только под следствием». Он пояснил, что необходим «приговор суда». «Я думаю, что он будет, и это все понимают», – приводит его слова «Укринформ».

Как отметил Корниенко, если нет приговора суда, то лишить депутата мандата можно только в случае подачи нардепом заявления о сложении полномочий. «Все, что мы смогли сделать, мы исключили из комитета его действительно, это такой символически важный шаг», – сказал первый вице-спикер, передает ТАСС.

Напомним, Зеленский заявлял, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Глава украинского государства предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.

Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его украинской стороной на солдат ВСУ в Мариуполе и жителей города.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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