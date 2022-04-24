Украина заявила о возможном сокращении транзита газа из РФ в ЕС на треть

Треть объема газа, экспортируемого из РФ в ЕС через Украину, может быть «потеряна», сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Витренко заявил, что, по оценкам компании, данный объем окажется «потерян», если российские войска «не перестанут срывать работу станций» на контролируемых Россией территориях, пишет «Страна.ua».

В марте Витренко заявлял, что страна будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно. Он признал, что российские силы в ходе спецоперации на Украине стараются не наносить ущерб инфраструктуре, с помощью которой осуществляется транзит газа через страну.

Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.

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