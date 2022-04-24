 

Украина заявила о возможном сокращении транзита газа из РФ в ЕС на треть

24.04.2022, 4:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Треть объема газа, экспортируемого из РФ в ЕС через Украину, может быть «потеряна», сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Витренко заявил, что, по оценкам компании, данный объем окажется «потерян», если российские войска «не перестанут срывать работу станций» на контролируемых Россией территориях, пишет «Страна.ua».

В марте Витренко заявлял, что страна будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно. Он признал, что российские силы в ходе спецоперации на Украине стараются не наносить ущерб инфраструктуре, с помощью которой осуществляется транзит газа через страну.

Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / На Марсе поднялась мощная пыльная буря

04.01 / В Госдуме допустили отмену пенсий уехавшим жить за границу россиянам

06.07 / Великобритания начинает вводить санкции против нарушителей прав человека

26.12 / В Минздраве Украины не ожидают существенного подъема заболеваемости COVID-19 до конца февраля, но все будет зависеть от “Омикрона” – Кузин

28.10 / Суд отменил оправдательный приговор дагестанцу за убийство студентки

22.01 / Резолюция об импичменте Трампа поступит в Сенат 25 января

31.08 / Newsweek – в США учителя уходят из школ из-за стресса от дистанционного обучения и опасений по поводу пандемии

10.07 / В Коростене во время празднования произошел пожар. СМИ пишут о взрыве канистр с бензином рядом с пиротехникой

23.11 / Кремль счел преждевременными разговоры о продлении новогодних каникул

10.03 / В ДНР заявили о минировании украинскими силовиками населенных пунктов Донбасса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика