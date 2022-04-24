Мнение: Заложники “Азовстали”

Заложники "Азовстали"

– Здравствуйте! Ребята к вам с подарками!

– Здравствуйте!

– Добрый день! Мы тут к вам с подарочками. Можно разложиться? Позови деток.

– Подходите, для вас немного вкусного привезли. Проходите.

Женщина: "А можно вы выложите, а раздавать потом, чтобы всем по-честному было. Вот пожалуйста, вам стол. Потом они покушают и мы раздадим им."

– Всё, да, потом. Немного сладостей, немного такого всего, немного пособирали.

Обращается к детям: Привет, как ваши дела?

Мальчик спрашивает у девочки: "Мне кажется это военный дяденька поход на крестного?"

Девочка: "Чуть чуть"

Девочка в шапке: "Здравствуйте!"

Военный: "Привет! Как дела? Девчата, как ваши дела?"

Дети: "Нормально всё!"

Военный: "Новые корзинки делали? Чем занимались?"

Девочка в шапке: "Я корзинку сплела."

Военный: "А ты ее плела, по-моему, в прошлый раз."

Девочка показывает корзинку.

Военный: "Класс! Какая красота! Это для украшения?"

Девочка в шапке: "Да"

Военный: "Красиво, умничка!"

Девочка: "Мы с Ростиком играли в игру на телефоне."

Другая девочка: "Мы бы так и играли в телефон, но хочется домой, хочется солнце увидеть."

Мальчик: "Здравствуйте! Я тут увидел, что вы пришли и хотел бы кое-что сказать: мы очень хотим вернуться все домой, хотим вернуться живыми, хотим увидеть своих родителей.. ой, не родителей… родных, очень сильно!"

Девочка в шапке: "За друзьями скучаем очень сильно."

Военный: "Ну вы же тут подружились, потом выберетесь и все вместе дружить будете. Да?"

Дети: "Да!"

Военный: "Класс!"

Обращается к женщине: "Какой вы тут день уже?"

– Я с 5 марта!

Пожилая женщина: "Два месяца будет."

Военный: "Два месяца."

Кто-то из детей: "Мы со второго марта."

Пожилая женщина: "Когда домой, не знаем."

Военный: "И сколько дней, вы считаете?"

Женщина: "Полтора месяца, сегодня 21 апреля, вот с 5-го марта."

Пожилая женщина: "Мы со второго."

Военный: "На работу пошли так тут и остались?"

Женщина: "Я не работаю здесь. Мы просто прибежали сюда после обстрела дома, рассчитывали на зеленый коридор и вот застряли в бомбоубежище."

Военный: "А вы работаете?"

Пожилая женщина: "Нет, мне уже восьмой десяток."

Военный: "А кто тут работает?

Детям: "Ой, аккуратнее"

К женщине с ребенком: "А вы тоже тут не работаете?"

– Муж тут работает. В этом цеху работает.

Военный: "А, муж и вы тут как пришли.."

– Да, всей семьей пришли. Бабушка, дедушка остались дома.

Военный: "С какого числа?"

– Со второго марта.

Военный: "Дни считаете?"

– Уже пересчитались! Очень хотим домой, а дома судя по всему нет.

Военный: "Ну, будем надеяться на коридоры."

– Будем надеяться, потому что еда уже заканчивается.

Военный обращается к другой женщине: "А вы тут сколько дней уже?"

– 50, с 27-го… нет с 25-го.

Военный: "А вы тут работаете?"

– Нет, мы родственники. Нам казалось безопаснее на тот момент, когда мы сюда побежали, поскольку был обстрел и наши дома было уже не попасть и мы приняли решение переместиться сюда. На пребывание сюда. И с 27-го мы на постоянной основе здесь находимся.

Я нахожусь тут на комбинате в бомбоубежище своей Родины уже с 25-го, это уже два месяца, мы находимся тут и мы просим помощи, поскольку мы находимся в эпицентре боев и не можем выйти, нам нужно, моему ребенку нужно пребывать на мирных территориях и всем детям, у нас тут много детей и нам нужна эвакуация из комбината "Азовсталь" и просим гарантии безопасности для наших детей. У нас находится 15 детей, разного возраста, от младенцев и до 14 лет. Каждая семья переживает за жизнь и здоровье своих детей в первую очередь, своих отцов, которые тут находятся, без медицинского лечения и обеспечения. Они теряют силы, которые нужны чтобы выбраться отсюда. Мы просим гарантии безопасности для наших семей, чтобы мы могли свободно выйти и чтобы было тихо. Потому что наши дети, которые пребывают тут, они не одного дня не бывает так тихо, чтобы не стреляли и они не боялись просто сходить в туалет. Это такие жизненные потребности, естественные людские, какие они не могут просто свободно удовлетворить. Наши запасы, которые мы принесли с собой, уже заканчиваются. Мы пребываем на грани того, что скоро у нас не будет пропитания, нам нечем будет кормить своих детей, которым это нужно в первую очередь. Поэтому я очень прошу, дать возможность выехать нам на мирную территорию Украины из комбината "Азовсталь", на котором мы находимся в бомбоубежище.

Другая женщина: "Сегодня 21 апреля 2022 года, мы несколько дней назад уже обращались к вам с просьбой о том, чтобы вывезли нас. Мы находимся на комбинате "Азовсталь", но нас никто не хочет слышать. Пожалуйста, заберите нас отсюда. Мы хотим видеть мирное небо, мы хотим дышать свежим воздухом. Вы просто не представляете, что для нас сейчас значит покушать, выпить сладкого чая, для нас это уже счастье!"

Девочка: "27 февраля, я ушла с мамой и бабушкой из дома. После этого не видели ни неба, ни солнца. Очень хочется выбраться отсюда, чтобы было безопасно, чтобы никто не пострадал и жить безопасно. Выбраться на территорию Украины, во Львов, потому что я ушла только с мамой и бабушкой, а у меня остались братья. Один брат он на момент нашего ухода был в Харькове, успел выбраться во Львов до того как начались.. уже на этот момент Харьков бомбили, но было ещё боле менее нормально. Хочется выбраться, чтобы безопасно обязательно всё было, чтобы не получилось так, что мы выйдем.. на свой страх и риск идём и нас там по дороге теми же осколками попали."

Девочка в капюшоне: "Хотим поскорее отсюда выбраться и спасибо военным, которые приходят и нам еду приносят, спасибо им за поддержку."

Мальчик: "Хочу, чтобы мы отсюда вышли увидеть солнце наконец, потому что мы уже сидим здесь два месяца и хочется увидеть солнце. Потому что тут включают свет и выключают. А на улице, когда построят наши дома, мы сможем жить спокойно. Уж лучше победить Украине, потому что Украина это наш родной дом."

Мужчина: "Я вообще из другого цеха ЦРС, мы сюда переехали с 3 марта поскольку в наш цех начали прилетать снаряды. Из-за этого нам начальник конверторного цеха предложил свою помощь переехать в его руководство, с ним я был здесь, принимал участие, я был старшим в ЦРС поэтому хотелось бы добиться режима тишины, чтобы спокойно можно было покинуть завод. Я здесь нахожусь уже 56-е сутки. Еды мало, воды мало, просто хочется выйти, увидеть своих родных и близких. Сделайте нам мирный коридор, чтобы можно было безопасно вывезти женщин, детей, стариков, потому что долго мы так не протянем."

Полк "Азов" предпринял странную и неуклюжую попытку обеспечить себе "гуманитарный коридор". 23 апреля было распространено видео, на котором видно, как гражданских лиц, включая детей, удерживают в катакомбах завода "Азовсталь". Значительная часть гражданских лиц – члены семей бойцов "Азова", другие – сотрудники завода и жители соседних домов, которых силой или обманом загнали в катакомбы.

Судя по всему, видео призвано обосновать необходимость гуманитарного коридора.

Однако российская сторона уже более 10 раз открывала гуманитарные коридоры. Боевики полка "Азов" никого не выпускали с территории завода.

Сейчас российские подразделения, по личному приказу Путина, приостановили штурм территории завода и взяли его в плотную блокаду. Мирные жители могут покинуть завод практически в любой момент.

Единственное существующее препятствие – это бойцы "Азова", которые используют мирных жителей в пропагандистских целях и в качестве живого щита. Именно "Азов" держит их в заложниках. Этот факт, кстати, становится очевидным, если внимательно прислушаться к тому, что и как говорят мирные жители на этом видео. Следует помнить, что видео было снято не независимыми журналистами, а самими бойцами "Азова".

https://southfront.org/azov-regiment-showed-civilians-held-as-hostages-at-azovstal/ – оригинал на английском

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