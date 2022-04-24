 

До чего же милые создания: в Австралии впервые вывели комодских драконов (видео)

24.04.2022, 3:20, Разное
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В Австралийском парке рептилий впервые удалось вывести вид варанов, который распространен на индонезийских островах, преимущественно на Комодо. Их называют комодскими драконами. Процесс вылупления животных засняли на видео, которое позже появилось на “Ютуб”.

Работники парка рассказали, что инкубация длится без малого семь месяцев. Эти рептилии появляются на свет с весом до 116 граммов и длиной до 40 сантиметров. Животные станут намного больше. Особь может вырасти до трех метров, а ее вес – составлять примерно 70 килограммов.

Рождение комодских варанов в Австралии – настоящее событие, ведь прежде на территории континента не было этих созданий.



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