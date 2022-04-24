Благодатный огонь доставлен в Москву

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24.04.2022, 3:09, Новости дня
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В московском аэропорту Внуково-3 приземлился самолет с Благодатным огнем из Иерусалима, святыня передана представителям епархий Русской православной церкви, сообщают информационные агентства.

Фонд Андрея Первозванного организовал доставку святыни в Россию к торжественному патриаршему богослужению в Москву специальным рейсом из Иерусалима. Представители РПЦ отвезут Благодатный огонь в другие города России, передает РИА «Новости».

Напомним, церемония схождения Благодатного огня состоялась в Великую Субботу, 23 апреля, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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