 

В британских супермаркетах ввели ограничения на продажу растительного масла

24.04.2022, 3:09, Новости дня
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Из-за проблем с поставками, вызванными, как утверждается, военной операцией РФ на Украине, супермаркеты по всей Великобритании ограничили продажу растительного масла, сообщают СМИ.

Сети Waitrose и Morrisons продают по две бутылки масла в одни руки, Tesco – три бутылки. Сообщается, что это временная мера, которая должна «обеспечить доступность» товаров «для всех». Большая часть подсолнечного масла в Великобританию поставляется с Украины. Это один из основных продуктов, цены на которые резко выросли, передает Bloomberg со ссылкой на Би-би-си.

Напомним, по мнению эксперта по продовольственным товарам Геда Футтера, в Великобритании «еда к концу года подорожает, как минимум, на 15%». Цены фруктов и овощей на британских островах в первые месяцы 2022-го увеличились в среднем на 30%, растительного масла – на 70%.

Следует отметить, что в Европе рост потребительских цен власти объясняют военной операцией РФ на Украине, хотя сами же европейские страны допустили ряд просчетов. В частности, они проигнорировали вероятные последствия проводимой в последние годы политики глобального сокращения посевных площадей ради следования «зеленому» курсу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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