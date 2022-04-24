Соратник Сноудена обвинил США в попытке затянуть конфликт на Украине

Вашингтон намеренно стремится затянуть российскую военную операцию на Украине, сообщил известный американский журналист и юрист Гленн Гринвальд, при содействии которого экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предал огласке данные о программах слежки.

Как сообщил Гринвальд, США «делают все, чтобы конфликт продолжался вечно». Он задался вопросом, в чем заключается интерес к этому кризису со стороны американских граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Читатели в комментариях поддержали его позиццию. Некоторые из них захотели узнать, «сколько с этого Джо (Байден) снимет сливок», и почему средства, направленные Украине, «нельзя было дать в качестве помощи нуждающимся американцам». Кроме того, в комментариях предложили «отправить Байдена на Украину».

Напомним, после появления фейка о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча Гринвальд призвал проявить скептицизм по отношению к заявлениям Киева и не верить Украине на слово.

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