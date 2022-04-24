 

Милая женщина размера М – Личное мнение

24.04.2022, 2:45, Разное
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В первый раз я увидела Эмбер Хёрд в «Ромовом дневнике». Тогда подумалось: «Безумно сексапильная женщина».


Фото: Соцсети

Актриса сильно изменилась.

И теперь выглядит так:


Фото: Соцсети

Фотография свежая: сделана в этом месяце во время судебных разбирательств между актрисой и её бывшим мужем Джонни Деппом.

Я не хочу сегодня копаться в их претензиях друг к другу: кто кого бил, кто в чью постель срал и кто кого и куда тыкал бутылкой — всё это не темы сегодняшнего поста.

Я хочу вам показать, как значительно и в худшую сторону изменили внешность Эмбер несколько лишних килограммов.


Фото: Соцсети

Овал лица поплыл. Появился второй подбородок.

Не только от былой фигуры, но и от былого самоощущения, как видим, ничего не осталось.


Фото: Соцсети

Была ослепительной блондинкой с победным взглядом холодных глаз — стала милой женщиной размера М с извиняющейся улыбкой. У Деппа, наверное, шок был, когда он такую метаморфозу увидел.

Цена вопроса — килограммов 5. Казалось бы, немного.

Но, на мой взгляд, именно эти 5 кг переводят женщину из категории «секси» в категорию «анфакбл». Ну, или «факбл», но без ощущения, что трахаешь королеву, которую хотят все.

Как-то так.

Есть что возразить? Сколько нажрали?

Источник: Лена Миро



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