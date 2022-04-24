Криптовалютная биржа Binance открестилась от передачи данных ФСБ

Криптовалютная биржа Binance заявила, что не сотрудничала с «российскими ведомствами, подконтрольными ФСБ».

Binance заявила, что «предположения», согласно которым биржа «делилась какими-либо данными пользователей» с «российскими ведомствами, подконтрольными ФСБ, и российскими регулирующими органами», являются «категорически ложными». Соответсвующий материал Reuters, по заявлению Binance, «полностью противоречит» репутации «одного из самых уважаемых и надежных информационных агентств», передает РИА «Новости».

Напомним, сообщалось, что глава Binance по Восточной Европе и РФ Глеб Костарев согласился передать пользовательские данные российским властям.

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