В Германии признали невозможность ввести эмбарго на российские нефть и газ

Если ввести эмбарго на поставки российских нефти и газа, экономика Германии окажется недееспособной, сообщил глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен.

Ванслебен указал, что из-за украинского кризиса и вызванного им ущерба глобальным цепочкам поставок выросли цены на все товары, а не только на энергоресурсы. Ванслебен подчеркнул, что нефть и газ нужны не только для отопления, но и для производства, особенно в химической отрасли, передает РИА «Новости» со ссылкой на Deutschlandfunk.

Как отметил предприниматель, если немецкая химическая промышленность остановится, «колеса в Европе в долгосрочной перспективе» тоже «остановятся». По его мнению, сейчас «эмбарго на газ стало бы катастрофой». При этом он призвал не сравнивать влияние эмбарго с влиянием коронавируса, поскольку эмбарго грозит более серьезными последствиями.

Напомним, министр финансов Австрии Магнус Бруннер также признал отсутствие выбора в вопросе импорта российского газа. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.

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