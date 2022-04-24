 

Кадыров рассказал о сотрудничестве «шайтанов» и националистов на Украине

24.04.2022, 1:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Чеченские силовики получили доказательства сотрудничества террористов-ичкерийцев и украинских националистов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров опубликовал в Telegram видео, на котором военный из Чечни, участвующий в спецоперации на Украине, демонстрирует книгу с изображением символики запрещенной в РФ ичкерийской террористической организации, передает РИА «Новости».

Глава Чечни указал, что получено «неоспоримое свидетельство давнего сотрудничества чеченоговорящих шайтанов и бандеровских прихвостней». По его словам, «разворошенное гнездо украинских националистов выделилось интересной находкой в виде книги с броскими заголовками про ичкерийскую и фашисткую власть». Кроме того, «на страницах виднеются соответствующие символики и гербы».

По его словам, «как когда-то в Чеченской Республике, так и сейчас на Украине идентичная ситуация, будто под копирку». В обоих случаях – «одни и те же методы, один и тот же почерк». «Кто-то еще умудряется сомневаться в том, что Запад – настоящий враг. Даже ребёнок, сопоставив очевидные вещи, может прийти к верному мнению», – сообщил он.

Напомним, чеченцы из террористического так называемого батальона Джохара Дудаева заявили, что будут воевать против РФ и главы Чечни Рамзана Кадырова на стороне Украины. Глава СНБО Украины Алексей Данилов пообещал появление «свободной Ичкерии».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Политика: Байден назвал повод для начала Третьей мировой войны

26.12 / Экс-премьер Франции занял место бывшего зятя Путина в совете директоров крупнейшей нефтехимической компании РФ

25.01 / После несанкционированной акции в Москве завели дело о нарушении санитарных норм

05.09 / Использовал не по назначению — в Турции водителя Lamborghini оштрафовали за превращение авто в арбузную лавку

23.10 / СБУ задержала “спортсменов”, которые занимались рейдерством по заказу нардепов. По данным СМИ, они подконтрольны Медведчуку

28.03 / Участники всероссийского конкурса «Большая перемена» приняли хартию

13.01 / За сутки в Украине подтвердили более 6 тыс. случаев COVID-19

05.10 / Путин назначил новых послов в Центральной и Южной Америке

29.11 / «Одноклассники» назвали претендентов на звание лучшего российского контента для соцсетей

01.03 / Зеленский: Зачем 80 лет повторять “Никогда снова”, если когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика