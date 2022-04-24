Кадыров рассказал о сотрудничестве «шайтанов» и националистов на Украине

Чеченские силовики получили доказательства сотрудничества террористов-ичкерийцев и украинских националистов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров опубликовал в Telegram видео, на котором военный из Чечни, участвующий в спецоперации на Украине, демонстрирует книгу с изображением символики запрещенной в РФ ичкерийской террористической организации, передает РИА «Новости».

Глава Чечни указал, что получено «неоспоримое свидетельство давнего сотрудничества чеченоговорящих шайтанов и бандеровских прихвостней». По его словам, «разворошенное гнездо украинских националистов выделилось интересной находкой в виде книги с броскими заголовками про ичкерийскую и фашисткую власть». Кроме того, «на страницах виднеются соответствующие символики и гербы».

По его словам, «как когда-то в Чеченской Республике, так и сейчас на Украине идентичная ситуация, будто под копирку». В обоих случаях – «одни и те же методы, один и тот же почерк». «Кто-то еще умудряется сомневаться в том, что Запад – настоящий враг. Даже ребёнок, сопоставив очевидные вещи, может прийти к верному мнению», – сообщил он.

Напомним, чеченцы из террористического так называемого батальона Джохара Дудаева заявили, что будут воевать против РФ и главы Чечни Рамзана Кадырова на стороне Украины. Глава СНБО Украины Алексей Данилов пообещал появление «свободной Ичкерии».

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