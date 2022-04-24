Заварные оладьи и каре ягненка: простые рецепты от Кристины Асмус

Кажется, что у востребованных звезд нет времени на готовку, однако это не всегда так. Например, знаменитая российская актриса Кристина Асмус не раз призналась, что любит проводить время на кухне. В одном из интервью она рассказывала: если бы не стала артисткой, то подалась бы в повара.

Однажды Кристина поделилась с поклонниками рецептом, приготовив для возлюбленного каре ягненка с картофелем. Способ приготовления довольно простой. По словам актрисы, помимо картофеля и мяса, нужно использовать тертый сыр, растительное масло, паприку и морскую соль. Готовка занимает примерно 20-30 минут.

Также Асмус умеет делать заварные оладьи. Для их приготовления тоже не требуется больших усилий. Сначала необходимо смешать сливочное масло (100 гр.), молоко (1 ст. л.) и сахар (3 ст. л.), массу довести до кипения на сковороде или в микроволновой печи. После этого нужно добавить муку (1 ст. л.) и тщательно размешать деревянной ложкой, комочков быть не должно.

Полученной массе необходимо дать время остыть, и только потом разбить три-четыре яйца, перемешать. Жарить оладьи рекомендуется на антипригарной сковороде, лучше использовать кокосовое масло. Обжаривать нужно с двух сторон до полной готовности.