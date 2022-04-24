Зеленский нарушил правила безопасности США

Пентагон и Госдеп отказались комментировать заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что главы этих американских ведомств Ллойд Остин и Энтони Блинкен посетят Киев.

Официальный представитель Пентагона Сью Гоф на соответствующий вопрос ответила: «Мне нечего сообщить вам по этому поводу». В Госдепе заявили, что «отказываются комментировать», передает ТАСС.

Напомним, в субботу Зеленский объявил, что в Киев «завтра приезжают люди из США». Он сообщил, что у него состоится «встреча с министром обороны и с госсекретарем США». При этом только во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Белый дом или правительство США «не будет заявлять, кто и когда» посетит Украину в текущей ситуации. Она подчеркивала, что такое решение принято в интересах безопасности.

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