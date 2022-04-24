Пасхальное богослужение началось в храме Христа Спасителя в Москве
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В кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве проходит богослужение по случаю праздника Воскресения Христова, сообщают информационные агентства.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию, передает ТАСС.
Частица сошедшего в Иерусалиме Благодатного огня доставлена в храм Христа Спасителя, передает РИА «Новости».
Праздничные ночные и утренние богослужения в этот день пройдут во всех приходах Русской православной церкви. В этом году Пасха отмечается 24 апреля.
Прямая трансляция торжественного богослужения ведется на Первом канале, каналах «России-1» и «Спас», а также на официальном сайте Русской православной церкви.
Напомним, церемония схождения Благодатного огня состоялась в Великую Субботу, 23 апреля, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Позднее святыня была доставлена в Москву и передана представителям епархий Русской православной церкви.
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