Пасхальное богослужение началось в храме Христа Спасителя в Москве

В кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве проходит богослужение по случаю праздника Воскресения Христова, сообщают информационные агентства.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию, передает ТАСС.

Частица сошедшего в Иерусалиме Благодатного огня доставлена в храм Христа Спасителя, передает РИА «Новости».

Праздничные ночные и утренние богослужения в этот день пройдут во всех приходах Русской православной церкви. В этом году Пасха отмечается 24 апреля.

Прямая трансляция торжественного богослужения ведется на Первом канале, каналах «России-1» и «Спас», а также на официальном сайте Русской православной церкви.

Напомним, церемония схождения Благодатного огня состоялась в Великую Субботу, 23 апреля, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Позднее святыня была доставлена в Москву и передана представителям епархий Русской православной церкви.

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