Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Глава российского государства Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя в Москве, где традиционно встречает праздник Светлой Пасхи.

Рядом с Путиным, как и в прежние годы, мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА «Новости».

Храм Христа Спасителя, который, по данным его сайта, вмещает до 10 тыс. человек, почти заполнен.

Прямая трансляция торжественного богослужения ведется на Первом канале, каналах «России-1» и «Спас», а также на официальном сайте Русской православной церкви.

Напомним, в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве проходит богослужение по случаю праздника Воскресения Христова.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин на Пасху традиционно посетит храм. В 2020 году президент не посещал праздничную службу, тогда в большинстве регионов РФ пасхальные богослужения в храмах РПЦ по требованию санитарных властей проходили без участия прихожан.

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