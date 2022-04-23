Зеленский пригрозил выходом Украины из переговоров с Россией

Если украинских военных в Мариуполе уничтожат, Украина выйдет из переговоров с Россией, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что его страна «выйдет из любых переговоров», если «будут уничтожены» украинские «люди в Мариуполе», а также в том случае, если «будут проведены псевдореферендумы в новых псевдореспубликах», пишет «Коммерсант».

Напомним, Зеленский заявил, что украинские власти не готовы идти на деблокаду Мариуполя военными средствами. Глава российского государства Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела». Тем временем глава временной гражданской администрации освобожденной территории Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в области может пройти референдум или опрос граждан о политическом будущем региона.

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