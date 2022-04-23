 

ЕС захотел ослабить сотрудничество Индии с Россией

23.04.2022, 22:50, Новости дня
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ЕС планирует возобновить торговые переговоры с Индией, чтобы та «отошла» от России, сообщают информационные агентства.

Bloomberg со ссылкой на источники заявляет, что приостановленные в 2013 году переговоры хотят возобновить «с целью предоставления южноазиатской стране возможности для диверсификации». ЕС хочет создать Совет по технологиям, включив в него Индию. Предполагается, что совет займется координацией по защите данных пользователей, общего регулирования соцсетей, а также развития цифровизации, передает ТАСС.

Напомним, переговоры ЕС и Индии о свободной торговле были приостановлены из-за разногласий по вопросам прав на интеллектуальную собственность, информационной безопасности в IT-секторе и доступа ряда товаров.

Сейчас российский уголь, на который наложили эмбарго в Европе, перекупает Индия. Индийцы вдвое увеличили закупки российской нефти и отказались помогать Японии в доставке грузов на Украину. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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