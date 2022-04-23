Греки в ЕС пожаловались на отказ Турции от санкций против России

На заседаниях ЕС Греция жалуется на то, что Турция не присоединяется к санкциям против России, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Нам не говорят: «Присоединяйтесь к санкциям, почему бы и вам не присоединиться», – сообщил Чавушоглу. Он подчеркнул, что «есть только Греция и сторона греков-киприотов». По словам министра, «они поднимают этот вопрос на заседаниях» ЕС. Как сообщил Чавушоглу, «причина известна: туристы не приедут, туристы поедут в Турцию», передает РИА «Новости» со ссылкой на Trt.

Напомним, после того, как Турция закрыла воздушное пространство для направляющихся в Сирию российских самолетов, Чавушоглу отметил, российские компании могут вести бизнес в Турции, поскольку Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы.

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