 

Греки в ЕС пожаловались на отказ Турции от санкций против России

23.04.2022, 22:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На заседаниях ЕС Греция жалуется на то, что Турция не присоединяется к санкциям против России, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Нам не говорят: «Присоединяйтесь к санкциям, почему бы и вам не присоединиться», – сообщил Чавушоглу. Он подчеркнул, что «есть только Греция и сторона греков-киприотов». По словам министра, «они поднимают этот вопрос на заседаниях» ЕС. Как сообщил Чавушоглу, «причина известна: туристы не приедут, туристы поедут в Турцию», передает РИА «Новости» со ссылкой на Trt.

Напомним, после того, как Турция закрыла воздушное пространство для направляющихся в Сирию российских самолетов, Чавушоглу отметил, российские компании могут вести бизнес в Турции, поскольку Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Huawei представил новую модель смартфона Enjoy 20e

25.05 / Эксперты рассказали о действиях экипажа самолета с предполагаемой бомбой на борту

22.09 / Трамп встретился c одним из кандидатов на пост судьи Верховного суда

02.01 / Дочь Мадонны засветила ягодицы в прозрачном платье и разрешила бойфренду облизать их языком

15.05 / Зеленского призвали выселиться из резиденции и «жить как Голобородько»

15.02 / Welt – Германия снова ввела контроль на границах в борьбе с коронавирусом

14.05 / Появились подробности госпитализации телеведущего Молчанова

04.11 / Представлены рендеры рестайлингового Opel Corsa

01.11 / Макрон заявил, что понимает и уважает чувства мусульман после появления карикатур на пророка Мухаммеда

20.08 / Путин обсудил с Макроном ситуацию в Афганистане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика