Исследование: кофе защищает от диабета 2-го типа

Появилась информация, что кофе помогает снизить риск развития диабета 2 типа. Об этом заявили ученые после завершения своей новой исследовательской работы, в которой приняло участие более 74 тысяч женщин и около 40 тысяч мужчин.

Диабет считается опасным заболеванием. Есть факторы, которые увеличивают риск столкнуться с патологией, но также существуют продукты, снижающие вероятность развития заболевания, например, кофе. Ученые уже давно изучают полезные свойства данного напитка.

Добровольцы, принимавшие участие в эксперименте специалистов, не страдали диабетом, онкологическими заболеваниями и сердечными патологиями. Анализ данных, собранных в процессе исследования, продемонстрировал, что при регулярном употреблении кофе у женщин риск развития диабета 2 типа снижается на 8%, а у мужчин – на 4%.