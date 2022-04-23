 

Исследование: кофе защищает от диабета 2-го типа

23.04.2022, 22:47, Разное
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Появилась информация, что кофе помогает снизить риск развития диабета 2 типа. Об этом заявили ученые после завершения своей новой исследовательской работы, в которой приняло участие более 74 тысяч женщин и около 40 тысяч мужчин.

Диабет считается опасным заболеванием. Есть факторы, которые увеличивают риск столкнуться с патологией, но также существуют продукты, снижающие вероятность развития заболевания, например, кофе. Ученые уже давно изучают полезные свойства данного напитка.

Добровольцы, принимавшие участие в эксперименте специалистов, не страдали диабетом, онкологическими заболеваниями и сердечными патологиями. Анализ данных, собранных в процессе исследования, продемонстрировал, что при регулярном употреблении кофе у женщин риск развития диабета 2 типа снижается на 8%, а у мужчин – на 4%.



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