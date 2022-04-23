 

Определенный препарат поможет вызвать осознанные сновидения

23.04.2022, 22:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Недавно в научном журнале PLOS One была опубликована статья, в которой специалисты из Соединенных Штатов Америки поделились интересным наблюдением. Оказывается, препарат, выписываемый при болезни Альцгеймера, существенно увеличивает шанс попасть в осознанное сновидение.

Научные сотрудники Висконсинского университета решили проверить, как влияет прием галантамина на людей, которые уже практиковали осознанные сновидения. Около 100 человек на протяжении трех суток пробуждались после 4,5 часов сна и принимали в первый день плацебо, а во второй и третий – определенные дозировки галантамина.

Выяснилось, что именно на второй и третий день участники эксперимента чаще сообщали о том, что им удалось попасть в осознанное сновидение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02 / В Кремле опровергли данные о выступлении Путина с обращением

13.08 / Мнение: Смотр в Сиди-Баррани. Вид из космоса

06.12 / Мнение: Письмо: “Была одной из девушек встречающих дип миссии”

28.07 / 40 новых трамваев пустят по маршрутам севера и северо-запада Москвы

29.10 / Крах семьи: Харламова и Асмус официально развели

25.01 / В Петербурге задержали фигуранта дела о применении насилия

03.09 / Мнение: Дискриминация национальных языков

10.07 / Собянин высказался о вероятности второй волны коронавируса в Москве

05.02 / Доктор Мясников назвал мужской симптом онкологических заболеваний

05.08 / Болезнь Паркинсона можно вылечить, заявляют создатели необычного геля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика