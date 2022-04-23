Определенный препарат поможет вызвать осознанные сновидения

Недавно в научном журнале PLOS One была опубликована статья, в которой специалисты из Соединенных Штатов Америки поделились интересным наблюдением. Оказывается, препарат, выписываемый при болезни Альцгеймера, существенно увеличивает шанс попасть в осознанное сновидение.

Научные сотрудники Висконсинского университета решили проверить, как влияет прием галантамина на людей, которые уже практиковали осознанные сновидения. Около 100 человек на протяжении трех суток пробуждались после 4,5 часов сна и принимали в первый день плацебо, а во второй и третий – определенные дозировки галантамина.

Выяснилось, что именно на второй и третий день участники эксперимента чаще сообщали о том, что им удалось попасть в осознанное сновидение.