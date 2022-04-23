Мнение: Юра Шевчук оказался обычным го…ном (не господином)

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук отменил концерт коллектива в Тюмени из-за того, что в предложенном артистам зале был изображен символ Z.



Вот, насколько, конечно, текущее время раскрывает персонажей. Правда, обидно, если "Машину времени" я много лет не слушаю, хотя песни там есть хорошие, но когда рожу Макара представишь, тазик надо искать срочно, с ДДТ – такое вроде пока не грозит. Однако, покойся с миром Юра "хороший человек" Шевчук. Правильно его тогда Путин опустил. Иуда в кедах, бл.

Забавно, правда? Есть три Юрия: Шевчук, Гагарин и Дудь. Какие одинаковые имена и какие разные судьбы.

Го…н (не господин) Шевчук оказался простой и тупой личностью – странно, что тексты такие хорошие писал: воровал или к старости приехал?

Это ж, прекрасно, согласитесь: Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук отменил концерт коллектива в Тюмени из-за того, что в предложенном артистам зале был изображен символ Z.

Юр, скажи нам всем – ты можешь выступать только для Армии – которая нищая и терпит поражение?

Да, тогда ты оказался нужен, как никогда. Ты грел парней, многие из них теперь возможно отцы тех, кто сейчас работает там, моча нацистов.

Но, Юр, а как так случилось, что теперь ты поддерживаешь – это иначе нельзя трактовать, время такое – фашистов по факту или даже хуже?

И в этом, увы, вся подлость нашей типа творческой интеллигенции – видите, Шевчук оказался ничем не лучше Собчак. А между тем, вот:

К сожалению, только реальная война смогла показать нам – кто есть кто. Юра Шевчук не прошел этот элементарный тест на преданность своей Родины. Про которую он пел: "Пусть она уродина, но она мне нравится, пусть и не красавица".

За эти 30 лет, Юра, твоя Родина стала снова красавицей, а ты оказался дешевым фаршмачником, который, как в нашей классике "Преступление и наказание" – хотел выбрать просто женщину, которая будет тебе должна и находится в тяжкой ситуации.

Потом что другие – на тебя не то, что не западют – посылают нахер. Как я надеюсь, это сделают все нормальные люди. И на концерты ДДТ, друзья, прокачиваем это текст – больше не пойдут.

Макаревич тебе подаст Юра (на самом деле, нет).

Ты предал нас, ты предал Россию, ДДТ – больше не народная группа, а контора, что поддерживает нацистов Украины. Кстати, по их народной традиции, они тоже на тебя покладут большой болт.

Надеюсь, Юр, ты рад. Ты же привык, как Познер, как Ургант, Хаматова и вся ваша творческая 3,14братия – делать оленьи глаза и страдать.

Хочу верить, но это вряд ли, что ты также и денег не накопил.

Жыр вам застилает глаза.

Сейчас время это поправит. В смысле, разорит, покаяния тут не принимаются – одним жестом, Юра, ты похерил всю свою репутацию и группы ДДТ.

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