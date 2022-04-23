Макрон – сегодня в Европе нет решений для замены российского газа

Европа не сможет пережить следующую зиму без поставок российского газа, заявил в интервью Ouest-France президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, несмотря на необходимость снижения зависимости от российских энергоресурсов, сегодня возможности для замены газа из РФ другими поставщиками отсутствуют. При этом французский лидер подтвердил готовность помогать Киеву в конфликте с Москвой и признался, что Париж уже поставляет Украине ракетные комплексы и САУ.



AP

Франция способна на 100% избавиться от зависимости от угля и газа в энергетике в течение следующих десяти лет, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Ouest-France. Однако, поскольку европейские рынки взаимосвязаны, Париж не может проводить эту стратегию в одиночку, ведь в ЕС есть страны, такие как Италия и Германия, которые гораздо больше зависят от газа, добавил глава Франции.

Если Европа примет решение о дополнительных санкциях против российского энергетического сектора или если РФ решит ввести контрсанкции в отношении экспорта углеводородов, в первую очередь газа, европейским правительствам придётся обратиться к домохозяйствам с призывом к экономии энергоресурсов, предупредил Макрон.

«Мы не увидим последствий этого весной и летом 2022 года (мы пополнили запасы), но следующую зиму нельзя будет пережить, если российского газа больше не будет», — подчеркнул французский лидер.

При этом Макрон заверил, что сейчас вопрос эмбарго на поставки российского газа Европейским союзом не обсуждается.

«Сегодня нет решений, позволяющих полностью заменить газ, который мы импортируем из России, другими поставщиками. Также нет решений для замены газа другими формами производства энергии за такое короткое время. Поэтому сейчас мы организуемся, чтобы найти альтернативные пути», — рассказал Макрон.

Учитывая явное, на взгляд французского президента, стремление РФ к разрастанию конфликта на Украине, обязанность Франции — сделать всё возможное, чтобы помочь Киеву.

«Я думаю, что мы все были правы в том, что помогли Украине в финансовом и военном отношении», — заметил глава Франции.

Он убеждён в необходимости «усилить санкции и продолжать оказывать давление на Россию, но при этом следить за тем, чтобы не поддаваться никакой эскалации». При этом риск разрастания конфликта всё ещё велик, предупредил президент.

«Вот почему наряду с нашей политикой давления и санкций мы должны продолжать разговаривать с нашими партнёрами в Персидском заливе, Индии, Китае, чтобы избежать раскола в мире», — добавил хозяин Елисейского дворца.

Отвечая на вопрос о необходимости поставок тяжёлых вооружений Украине, Макрон признал, что Франция уже поставляет Киеву несколько видов вооружений, включая ракетные комплексы Milan и самоходные артиллерийские установки Caesar, однако напомнил, что в вопросах военной помощи нельзя забывать об осторожности и переходить «красных линий».

Одновременно с этим Макрон высказался за продолжение диалога с Владимиром Путиным и признался, что звонил российскому лидеру каждый раз, когда его об этом просил президент Зеленский.

«Не следует забывать, что президент Украины хочет этого контакта», — подчеркнул глава Франции. — Eсли из-за усталости мы сделаем выбор в пользу прекращения разговора с ним, тогда мы оставим ответственность за общение с президентом Путиным президенту Турции, премьер-министру Индии, президенту Китая. Значит, мы решим, что строить мир в Европе завтра будут не европейцы».

Учитывая, что европейские страны будут гарантами безопасности Украины после подписания мирного соглашения между Россией и Украиной, представители ЕС должны быть за столом переговоров в день прекращения огня, чтобы гарантировать коллективную безопасность и построить мир в регионе, настаивает Макрон.