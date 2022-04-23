США собираются координировать международные поставки оружия на Украину

США планируют провести конференцию по Украине в центре командования европейскими силами США в Штутгарте, пишет немецкий телеканал Welt. На встрече будут присутствовать как союзники по НАТО, так и ряд других стран. США намерены тщательно изучить, какие ещё вооружения могут быть поставлены на Украину, и координировать эти поставки, чтобы полностью обеспечить оснащением украинские артиллерийские батальоны, которые тогда смогут поддерживать постоянный огонь по российским военным, поясняет корреспондент Welt.

С нами на связи Бастиан Хартиг из Нью-Йорка. Итак, США планируют конференцию по Украине. Сколько союзников будут принимать в ней участие и какова цель встречи?

БАСТИАН ХАРТИГ, корреспондент Welt: В любом случае, будут приглашены союзники по НАТО. Но также будут приглашены и некоторые страны, которые не входят в НАТО. Пресс-секретарь Пентагона пока не сказал, какие конкретно страны это будут. На этой конференции речь пойдёт, в первую очередь, о безотлагательных нуждах Украины, то есть о её военных потребностях, о том, что Украине ещё необходимо из оружия, что может быть поставлено. Американцы тщательно изучат, у кого и что ещё есть в распоряжении, что ещё может быть поставлено. Эти поставки вооружений также должны координироваться американцами. Всё это будет проходить через центр командования европейских вооружённых сил США в Штутгарте.

Однако также на этой конференции должна идти речь о долгосрочных перспективах для Украины. Таким образом, речь, к примеру, о гарантиях безопасности для Украины, а также о военной поддержке на ближайшие годы, потому что цель совершенно ясна: здесь хотят воспрепятствовать тому, чтобы РФ в будущем смогла вторгнуться на Украину и, возможно, выйти за пределы Украины. Разумеется, присутствуют опасения, что это пойдёт ещё дальше в сторону Запада, ещё дальше в сторону НАТО и ещё дальше в Европу.

Правительство США хочет выделить Украине новую военную помощь на сумму 800 миллионов долларов Кроме того, президент Байден пообещал 500 миллионов долларов экономической помощи и поставки высококлассного оружия. Из Вашингтона поступает большая поддержка, правда?

БАСТИАН ХАРТИГ: Да, для американцев сейчас наступает, как тут говорят, решающая фаза в этом военном столкновении. Сейчас на кону архитектура безопасности в Европе и в мире, не только на ближайшие годы, но, возможно, даже на десятилетия. Поэтому здесь сейчас кладут на часу весов все свои силы. Ядро этих поставок вооружений составляют эти гаубицы, эти артиллерийские установки. Здесь хотят обеспечить полное оснащение пяти украинских артиллерийских батальонов. Их хотят привести в состояние, когда они смогут поддерживать постоянный огонь по российским расчётам, чтобы украинская пехота смогла оттеснить русских.

Потому что цель абсолютно ясна: здесь хотят воспрепятствовать взятию Донбасса Россией. Потому что, если это случится, РФ будет в позиции силы и сможет вести переговоры с позиции силы, и, возможно, сможет добиться завершения возможных переговоров себе на пользу. Этому здесь хотят помешать. Если украинцам удастся оттеснить русских, то Владимиру Путину придётся задуматься, хочет ли он в самом деле тратить ещё больше денег и ещё больше военных ресурсов на эти расширяющиеся военные действия, или, может быть, он хочет всерьёз заняться мирными переговорами. На кону здесь многое, так эту ситуацию видят американцы. Речь идёт о безопасности Европы, отсюда это масштабное напряжение сил и это огромное количество оружия, которое туда поставляется.

Бастиан, спасибо за анализ ситуации из Нью-Йорка.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2022 года.